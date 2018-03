A «tur-retur» Texas kind of Tuesday

NAMDALSAVISA

På en av de kaldeste februarkveldene, hvor snøen, da som nå, lå over Trondheim som ei småskitten vinterdundyne, skulle en tilsynelatende vanlig tirsdagskveld by på en opplevelse utenom det vanlige.

Som en del av prosjektet «finne på mer i ukedagene» bestemte vi oss, Line og jeg, for å dra på konsert. På en tirsdag. Til tross for at vi hadde planlagt dette uker i forveien, hadde vi ikke hørt mer på aktuelle artist enn at vi på det sterkeste kunne nynne et refreng her og der. Småslitne etter en lang dag på jobb, var det altså med spake forventninger jentene entret uteplassen oppkalt etter et arktisk klovdyr gjenlevende fra istiden. Ganske treffende med det nåværende klimaet i Trondheim, blir vi enige om idet vi hutrer oss inn i på utestedet som til tross for sin sentrale beliggenhet, ikke har fått dørstokken nedtrampet av oss.

Et par slurker ned i vinglass nummer en, blir vi enige om at baren ikke minner om en av typisk norsk karakter. Nei, dette føles plutselig mer som å befinne seg borte i statene. Et typisk lokale du ser på film. Heller ikke et eneste kjent fjes var å spore, noe som på mange måter er sjelden kost i trønderhovedstaden. Entusiasmen over dette rekker vi så vidt å ta innover oss, før den amerikanske trioen som forteller at de er fra Texas, entrer den beskjedne scenen. Med ett er det «sild-i-tønne»-stemning og merkbar temperaturstigning. Et par låter ute i konserten, skjønner vi at dette er en konsert av det bedre.

Vinglass blir tømt, smilene blir bredere og stemningen høyere. Trioen tar oss gjennom alt fra rolige ballader til elleville Motorheadinspirerte låter. Heftige gitarsoloer, vakre tekster, raske riff og lynkjappe replikker fyller den nå småsvette uteplassen. Folk roper, ler, danser og svarer på tilrop fra artisten selv, som viser seg å være den fødte entertainer. Sjelden kost i Norge, igjen. Den klassiske beskjedne framtoningen med forsiktige hoftevrikk, vag tramping med takt eller spak applaus er ikke å spore. Idet vokalisten kaster skjorta, har stemningen på mange måter nådd toppen. Bandet spiller i noe som føles som det uendelige, og likevel blir det en nedtur når de takker for seg.

Vi daler ned rundt det som opprinnelig var bordet vårt, skjelven både her og der etter den mektige konsertopplevelsen. En blanding av sistnevnte og et par glass vin i magisk sammensurium, gjør at vi både har blitt rastløse og høylytte. Det er nesten så den amerikanske attityden fra scenen har forplantet seg over oss på uventet vis.

Før vi vet ordet av det, sitter to tredjedeler av bandet rundt bordet vårt.

Timene flyr av sted, mens det rundt bordet diskuteres alt fra amerikansk matvareindustri, Trump, norsk klima VS Texas-klima, «barbeque-season», Ylvis, M2M og en hel del andre ting. Gutta boys, som på kjøreturen opp til Trondheim hadde slått fast at de nok befant seg overfor «the wall», lot seg begeistre av alt fra ullkåpene våre til det frostige været.

Engelsken vår er, ikke uventet, noe haltende i starten. Det er altså ikke bare bare å forklare en texacaner betydningen av en brøytebil. Eller det faktum at vi i Trondheim kan (men bør ikke) gå hjem alene fra byen uten verken våpen eller annen ammunisjon. Etter litt oppvarming brytes det imidlertid ut i entusiastiske «YEAH!», «WOW!, «Oh really?» over en lav amerikansk sko, som i og for seg er smått unaturlig for en nordlending og en trønder. Likevel synes jeg vi klarer oss bra.

En konklusjon som forsterkes idet trommisen utbryter at vi, «Line and Stine» har kurert hans oppbyggende hjemlengsel. Det high-fives og low-fives både opp og i mente, mens vi grubler over hvorvidt det var vår trauste norske framtoning eller det faktum at vi lo av 95 prosent av alt de sa, som kunne forklare dette gledeligebudskap. Vi smaker vokalistens Tequila-inspirerte drink, lytter spent til røverhistorier fra «livet på veien», og har for lengst glemt det faktum at det er tirsdag og at vi befinner oss i februarkalde Trondheim. Kun en eneste gang tar jeg meg i å kjempe mot lysten til å dra i gang en god runde handbak. En sådan ur-trøndersk festaktivitet føles rett og slett ikke på sin plass. Og hvordan i huleste skulle jeg ha forklart gangen i det sånn rent praktisk?

Plutselig er klokka midt på natta, og vi begynner så smått å innse at vi bør komme oss tilbake til Norge og til Trondheim igjen. Heldigvis er ikke reisen lengre enn et par skritt og en sklitakling ned en trapp, før Olav Trygvassons gate og 12 kalde minusgrader brått og brutalt tar oss tilbake til virkeligheten. Som med alle lengre reiser, tar det noen dager å fordøye alle de nye inntrykkene. Slik ble det også i etterkant av denne. Vi rakk verken å skrive kort eller kjøpe suvenirer, men snakker fremdeles om Texas-tirsdagen som et kjærkomment reiseminne.