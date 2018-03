Ansetter markedssjef og etablerer kontor i Namsos

NAMDALSAVISA

FLATANGER: Bedriften har ansatt Greger Samuelsen (47) som ny markedssjef. Samuelsen kommer fra stillinga som innkjøpssjef i Salsnes Filter, og har tidligere arbeidserfaring fra blant annet Nexans Norway og offshorenæringa.

– Folla Maritime har ambisjoner om å ta økte markedsandeler både når det gjelder bygging av nye fartøy, men også innenfor service, ombygging og oppgraderinger, sier Runar Brennvolleng, daglig leder i Folla Maritime Service.

Selskapet har nylig vedtatt bygging av ny produksjonshall og slip, og ansettelsen av markedssjef skjer i forlengelse av dette.

Samtidig med ansettelsen av Samuelsen som ny markedssjef, etablerer Folla Maritime Service avdelingskontor i Namsos.

– Vi er stolte av å få Samuelsen med på laget. Vi har gjort et grundig søk etter aktuelle kandidater, og vi er glade for at Samuelsen har takket ja til å bli med på laget. Med bred og solid arbeidserfaring samt interesse for faget, mener vi å ha funnet den rette kandidaten for stillinga. Ansettelsen bidrar til å styrke organisasjonen ytterligere og vil være et viktig bidrag til å nå våre fremtidige ambisjoner. Vi har nylig vedtatt bygging av ny hall og slip. Dette medfører økt kapasitet og behov for flere ressurser i organisasjonen forøvrig, sier Brennvolleng.

– Jeg ser veldig frem til å ta fatt på oppgaven. Folla Maritime har vært gjennom en betydelig revitalisering, og har store ambisjoner for fremtiden. Styre og ledelse har gjort en imponerende jobb de siste årene for å skape et spennende grunnlag for årene som kommer, sier Greger Samuelsen, nytilsatt markedssjef i Folla Maritime Service AS.