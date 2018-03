Sol i dag, overskyet til helga

NAMDALSAVISA

Det vil bli en kald start på dagen med ti til tolv minusgrader i midtre og ytre deler av Namdalen. Det skal blåse relativt lite på land, men på de mest utsatte stedene på Namdalskysten meldes det i dag om liten kuling.

I Lierne vil det bli hele 27 minusgrader fra morgenen av, mens det på Høylandet vil bli 18. Her vil det bli mildere utover dagen med temperaturer rundt ti minusgrader.

Til helga melder Yr om overskyet vær. Det vil også bli noe mildere, og søndag melder det tre grader og regn i Namsos. Lørdag vil temperaturen ligge på et par minusgrader de fleste steder, mens det på kysten vil bli plussgrader. I Indre Namdal vil det komme en del nedbør i form av snø, både lørdag og søndag.

Politiet har ingenting nytt å melde fra natta i Namdalen.

Forbindelsesvegen i Rørvikkrysset på fv 770 på Vikna er fortsatt stengt grunnet arrangement, melder Statens vegvesen.

I dagens NA kan du lese at Nordli totaktservice jubilerer med drømmevinter.

Tre personer pågrepet etter trusler Ble pågrepet i Namsos og kjørt til arresten i Steinkjer, vurderes fremstilt for fengsling fredag.

Les også at det var høy temperatur på første møte i fellesnemda for Nærøysund kommune. Og at de tillitsvalgte har en flau smak i munnen etter økonomisk opptur i Nærøy.