Avlivet skadd gaupe

FOLDEREID: – Gaupa hadde en skade i den ene bakfoten, og ble avlivet etter et kort ettersøk, sier Jostein Larsen i ettersøksgruppa i Nærøy.

Skaden kan komme fra et fellingsforsøk under lisensjakta tidligere i vinter.

– Det er for tidlig å si det sikkert, men dette kan være samme gaupe som det ble skutt mot under lisensjakta. Dette ble rapportert til myndighetene slik det skal gjøres, og det ble gjennomført et skikkelig ettersøk i samråd med Statens Naturoppsyn og politiet. Gaupa, som vi vet var skadet, gikk inn i ei steinur, der ettersøkslaget ikke hadde mulighet til å komme inn, forteller Larsen.

Det ble satt opp viltkamera på stedet, og man fikk bilder av gaupa forlate ura.

– Det var vanskelige sporingsforhold og jegerne mistet sporet.

Heldigvis dukket den nå opp på den andre siden av fjorden der den altså ble observert og avlivet.