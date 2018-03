NAMDALSAVISA

RØYRVIK: Nina Øie Devik skriver på Facebook-gruppa Namdal Ski at Børgefjellrennet er avlyst på grunn av ekstremvær. Rennet skulle egentlig gjennomføres søndag.

Hun skriver videre at valget er tatt i samråd med TD og Namdal Ski, og at det jobbes med en ny dato for avslutningsrennet. Foreløpig er ny dato satt til å være 14. april.

Det meldes om en vindstyrke på 12 m/s i Rørvik søndag.