Regjeringskrise på gang?

NAMDALSAVISA

Tirsdag kan det bli regjeringskrise. KrF sitter med nøkkelen og det er knyttet stor spenning til hva de velger.

Det er en farlig situasjon for Erna Solbergs regjeringsprosjekt. Stortinget skal stemme over et mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug (Frp). KrF avgjør om det blir flertall. Partiet tar stilling til spørsmålet mandag og partiet er splittet.

Torsdag ble Listhaug drevet fra skanse til skanse i Stortinget. Først i fjerde forsøk kom det en uforbeholden unnskyldning fra hennes munn. Da unnskyldte hun seg også for teksten i det omstridte innlegget på Facebook.

Seks dager tidligere skrev Listhaug dette på sin Facebook-side: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal sikkerhet». Denne teksten ble lagt på et bilde av bevæpnede og maskerte krigere. Det synes helt tydelig at Listhaug motvillig har blitt presset av statsminister Solberg til å legge seg flat i Stortinget.

I denne saken er det to tapere: Statsministeren er svekket, og justisministeren er vingestekket. Statsminister Solberg står nå overfor den største krisen i sin regjeringstid og kilder til VG opplyser at hun vil stille kabinettsspørsmål om det blir flertall for mistillitsforslaget. Hun vil ikke la seg diktere om hvordan hun skal bekle sin regjering.

For henne er det politisk umulig å kaste Listhaug på dør. I så tilfelle forsvinner også Frp ut, og vi står overfor en regjeringskrise. Listhaug står nemlig så sterkt i Frp at det vil være utenkelig å vrake henne på bakgrunn av den aktuelle saken.

Det er utenkelig at Erna Solberg skifter ut Frp og tar med KrF i regjeringa i stedet. Solberg vil derfor svare med å stille kabinettsspørsmål. Å regjere med et fristilt Frp er et mareritt i statsministerens hode. Ap-leder Jonas Gahr Støre står heller ikke klar til å ta over regjeringsmakta nå. KrF har pekt på Erna Solberg som statsminister. Vi spår at KrF står ved dette løftet og derfor freder Sylvi Listhaug.

Det til tross for at hun stilte opp på et blomsterbilde i sosiale medier i helga, som naturligvis en rekke mennesker fant usmakelig, også blant dem som støtter en borgerlig regjering.