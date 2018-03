Slåsskamper og fyllekjøring i Namdalen

NAMDALSAVISA

Klokka 23.51 fikk politiet melding om en overstadig beruset kvinne som lå i ei grøft på Rørvik. Hun ble sjekket av helsevesenet, før hun ble kjørt heim av politiet.

I omtrent samme tidsrom ble det meldt om en kvinne i 40-åra på Rørvik som ikke gjorde opp for seg etter et restaurantbesøk.

– Hun har gjort dette flere ganger, og vil bli anmeldt, sier operasjonsleder Ann Kristin Øie i Trøndelag politidistrikt.

Tatt med promille

01.06, Spillum: Politiet blir tipset om en gjeng på tre berusede personer som har satt seg i en bil. De ble stoppet av politiet på Gryta, der de ble testet for promille.

– Sjåføren i tenåra blåste, og var beruset under kjøringen, forteller operasjonslederen.

Hun er nå anmeldt, og førerkortet hennes er beslaglagt.

Klokka 02.10 fikk politiet melding om at en bilist hadde kjørt rett fram i et vegkryss i Namsos. Sjåføren på 18 år var edru da det skjedde, og vil ikke bli anmeldt. Bilen fikk materielle skader etter at sjåføren kjørte inn i et skilt.

Knekt nese

Klokka 02.26 fikk politiet melding om slåsskamp på en privat adresse i Namsos. En kvinne og en mann var involvert.

– De hadde rassert deler av leiligheten, og mannen hadde pådratt seg noen skader, forteller Øie.

Politiet oppretter sak etter episoden.

Klokka 02.33 ble det meldt om en slåsskamp i Namsos sentrum. Tre personer var involvert. Verst gikk det utover en 18 år gammel mann.

– Han ble kjørt til sykehus med knekt nese, sier operasjonslederen og legger til at det er blitt gjennomført flere avhør i forbindelse med slåsskampen.

03.32, Namsos: Politiet får melding om en kvinne som har knust et vindu i Namsos. Saken vil bli anmeldt.