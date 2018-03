Ble årets Ford-forhandler for andre året på rad

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Før helga fikk de ansatte på Otto Moe AS vite at de er årets Ford-forhandler. For andre året på rad. Ikke rart daglig leder Otto Moe kjøpte inn den største blautkaka som var å oppdrive.

– Det føles veldig bra og det er artig å kunne vinne slike interne konkurranser, sier Moe.

Kriteriene i konkurransen går på salg av biler, deler og utstyr – og tilbakemeldinger fra kundene.

– At vi er årets forhandler for 2017 betyr at vi gjort det veldig bra de siste årene – og scoret høyt på kriteriene, sier Moe.

Av 65 andre forhandlere i hele Norge, var det altså Otto Moe AS som for andre året på rad stakk av med seiere.

– Vi synes selvfølgelig det er en kjempegod prestasjon å vinne en slik konkurranse, og det betyr bare at vi jobber godt og selger mange biler. Og ikke minst har fornøyde kunder, sier Moe som vet å holde seg til vinneroppskrifta:

– Det går på totalinntrykket og på tre faktorer: Førsteinntrykket, oppfølging av kunder og avtaler – og så ha tydelige avtaler slik at det ikke blir noen misforståelser, sier han.

– Hvordan har dere feiret?

– Vi startet med å kjøpe ei skikkelig blautkake, og så har vi planer om å feire mer senere på året. Det har vi en tradisjon for, smiler Moe.

Og det spørs om det blir mer feiring. Otto Moe AS ble også kåret til årets Volvo-forhandler i 2016, og om en måneds tid kåres årets forhandler for 2017.

– Vi skal ikke forvente noe, men det er lov å håpe. Det er uansett artig å gjøre seg bemerket. Dette er helt klart vitamininnsprøyting for å jobbe videre. I hvert fall når vi ser at vi lykkes, sier Otto Moe.