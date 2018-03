NAMDALSAVISA

På spørsmål om hva som har skjedd i norddelen av fylket i natt svarer politiet «absolutt ingenting». Det har med andre ord vært rolig i Namdalen.

Det er heller ingen meldinger fra Statens vegvesen, men du kan som alltid finne oppdaterte trafikkmeldinger her.

Været

Det som ikke er like rolig er været. Det er sendt ut kulingvarsel mellom Rørvik og Melbu.

– Fra tirsdag ettermiddag sørlig periodevis stiv kuling 15 m/s, tirsdag kveld minkende, skriver Yr.no.

Slik ser meteorologens værvarsel ut for hele Trøndelag tirsdag:

Vest og nordvest frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, enkelte sluddbyger eller snøbyger. I ettermiddag økning til sørvest stiv kuling på kysten. Snø eller sludd, etter hvert til dels regn på kysten.

På våre nettsider kan du se video fra da nye Namsos politistasjon ble åpnet mandag.

Du kan også lese at et trygt og godt bofellesskap med kontakt mellom unge og eldre er målsettinga for det nye prosjektet til Norbolig.

På VG.no er toppsaken kalt «Slik blir dagens Listhaug-drama».

– De fleste tror KrF-leder Knut Arild Hareide vil stemme mot mistillitsforslaget for å redde regjeringen, men han kan også felle den. Her er scenarioene, skriver avisa.

