Listhaug går av frivillig - Sandberg overtar inntil videre

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Listhaug sier hun ikke kan tillate at hennes avgang åpner for at Frp mister makt og trekker seg som statsråd, meldte NTB tirsdag morgen.

Hun framholder at hun går av frivillig.

Listhaug mener norsk politikk den siste uka har blitt «omgjort til en barnehage», og at hun har opplevd det som en «ren heksejakt».

Det uttrykte hun på sin Facebook-profil tirsdag morgen.

Ifølge opplysninger VG sitter med, vil ikke Listhaug få en annen ministerpost.

Da Listhaug møtte pressen klokka 08.30, gikk hun til frontalangrep på Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Målet i valgkampen var å holde Støre vekk fra statsministers kontor, og det er fortsatt målet. Han er ikke egnet til å være statsminister i Norge, uttalte hun.

Listhaug slo fast at hun absolutt ikke vil tie stille fra sin nye posisjon som stortingsrepresentant. Samtidig kaller hun norsk politikk for en «ren barnehage».

– Da er det min oppgave å opptre voksent, sier hun.

Etter det NRK erfarer blir fiskeriminister Per Sandberg (Frp) fungerende justis- og innvandringsminister etter Listhaugs avgang.

Sandberg skal styre Justisdepartementet inntil videre, og blir utnevnt i ekstraordinært statsråd allerede tirsdag, melder NRK.