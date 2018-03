NAMDALSAVISA

NAMSOS: Listhaug sier hun ikke kan tillate at hennes avgang åpner for at Frp mister makt og trekker seg som statsråd, meldte NTB tirsdag morgen.

Hun framholder at hun går av frivillig.

Listhaug mener norsk politikk den siste uka har blitt «omgjort til en barnehage», og at hun har opplevd det som en «ren heksejakt».

Det uttrykte hun på sin Facebook-profil tirsdag morgen.

Ifølge opplysninger VG sitter med, vil ikke Listhaug få en annen ministerpost.

Frp-politikeren møter pressen klokka 08.30.