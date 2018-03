Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

Det har vært ei rolig natt i Namdalen og i resten av Trøndelag i natt. Den eneste meldinga politiet kan fortelle om onsdag morgen er fra Verdal:

Natt til onsdag fikk politiet en telefonsamtale fra NSB som fortalte at de hadde to vanskelige menn ombord. Da de kom til stasjonen i Verdal var politiet på plass for å bistå med å få dem av toget.

Ellers kan politiet fortelle at det har vært ei fin og rolig natt.

Været

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag onsdag:

Vestlig liten kuling på kysten, i ettermiddag dreiende sørvest, i kveld minking til bris av skiftende retning. Skyet, litt regn av og til, snø i høyereliggende strøk.

Det ser ut som at temperaturene vil ligge på mellom tre og fem plussgrader i Namdalen, og det melder oppholdsvær de fleste stedene.

På våre nettsider kan du lese om Fagarbeidermessa, som går av stabelen i Rørvikhallen torsdag.

Du kan også lese om Lornts Mørkved, som har sett seg lei på at alle bladene han får i posten er pakket inn i plast. Han fikk endret emballasjen på skogmagasin fra plast til biofilm.

