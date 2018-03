Petter Northug påmeldt til Flyktningerennet

NAMDALSAVISA

LIERNE: Arrangørene av Flyktningerennet 2018 er glad for at Petter Northug nok en gang er påmeldt, med mulighet for å ta sin fjerde seier i seniorklassen.

Men vinterens største langrennskomet, Johannes Høsflot Klæbo, prioriterer heller sprint i Kina framfor Flyktningerennet.

Mamma Northug: – Planen er at Petter går May Northug sier til NA at sønnen etter planen skal gå Flykningerennet.

Dermed må publikum vente til tidligst i 2019 eller til 70-årsjubileet i 2020 med å oppleve duell mellom Northug og Klæbo.

Team Northug opplyser at Flyktningerennet har blitt som tradisjon å regne for hele Northug-familien.

Men samtidig er de forsiktige med å bekrefte at Petter kommer til å gå årets renn.

- En endelig avgjørelse vil bli tatt relativt tett på rennstart, opplyser arrangørene i ei pressemelding.

I moderne tid er det Frode Estil som har flest seirer i Flyktningerennet, med sine fem kranser, fulgt av Erling Jevne med fire triumfer.

Men også Pål Tyldum kan slå i bordet med 5 kranser i Flyktningerennet fra 1969-1975.

Flyktningerennet 2018 har passert 900 påmeldte, men arrangørene forventer flere etteranmeldte fram til helga.