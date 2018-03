– Verdens beste SFO på besøk til NA

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Tirsdag fikk nemlig NA besøk av en gjeng med ivrige 3.-klassinger fra Høknes barneskole, som fikk se hvordan avisa lages.

Besøket er en del av et opplegg ved skolefritidsordninga, der 3.- og 4.-klassinger drar rundt på bedriftsbesøk, noe de kunne fortelle at de syntes var veldig spennende. Besøkene er hos ulike typer bedrifter, og det var ikke fritt for spennende inntrykk for ungene under besøket hos NA.

Mest imponert ble de over å få se tegner Knut Høihjelle som var i ferd med å ferdigstille ukas strek.

– Han var kjempeflink og tegna to ganske rare fyrer, smiler Leon Trones Moen.

– Jeg synes det var veldig artig å se hvordan det er her på kontoret, sier Martine Grande Johansen.

– Det var kjempekult å få møte en som heter Jonas, sier Jonas Rånes etter møtet med NA-journalist Jonas Olsen.

Ungene fikk også lese i avisa, og engasjementet var stort både om gaupejakt og kraftlinjer, før de kunne ta seg en velfortjent matpause før heimreisen.