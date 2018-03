Godbiter for store og små på kino i påska

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Den første delen av høytida er fullpakket av flotte premierefilmer, hvor «Ready Player One» kanskje er den flest venter i spenning på.

Steven Spielberg har regissert denne spenningsfilmen hvor skaperen av et populært spill dør og etterlater seg en video hvor han forteller om et «påskeegg» i spillet. Den som finner det vinner hele hans formue, og den er det mange som få kloa i.

Mer spenning blir det i «Pacific Rim: Uprising», hvor en ny generasjon jegersoldater må i aksjon når noe under havoverflata begynner å røre på seg.

I «Maria Magdalena» får vi servert historien om kvinnen bak tittelen, som kjempet mot kjønnsroller og var en av Jesus sine viktigste støttespillere.

Roadmovie blir det i «Vårt livs ferie», hvor et ektepar i åttiårene legger ut på et siste eventyr.

For de minste blir det tur til bondegården hvor alt ikke er like artig for Brillebjørn. Dermed må han bruke sin fantasimagi – i filmen «Brillebjørn på bondegården».

Jørn Lier Horsts populære bøker om Detektivbyrå 2 har nå blitt film, og i «Operasjon mørkemann» dukker det opp noen mystiske hull barnedetektivene må finne ut av.

«Trondheimsreisen» og «Utøya 22. juli» fortsetter også.

I Grong vises filmene «Trondheimsreisen», «Maria Magdalena» og «Operasjon mørkemann» søndag. De vises også onsdag, i tillegg til «Ready Player One».

Kolvereid kino byr på «Petter Kanin» søndag.