Har du gått glipp av noe mens du sov?

Det har vært ei rolig natt til torsdag, i politiloggen er det ingen meldinger fra Namdalen,

Dagens vær

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag:

Nordvest liten kuling på kysten og i fjellet, i ettermiddag minkende til bris, i kveld dreiende sørøst. Skyet eller delvis skyet. Perioder med litt regn, snø i høyere strøk. I kveld oppholdsvær.

Yr.no skriver også at det ligger an til å bli drømmeforhold mange steder i påsken. De første værmeldingene tyder på kaldt og tørt vær i hele landet hele påskeuken, men påskesola kan bli ekstra farlig med snømengdene som er. Les hele saken her.

Nyheter

På våre nettsider kan du lese om at baby-boom i Flatanger fører til at barnehagen må bygge ut – bare fire år etter at den ble totalrenovert.

På Trønder-Avisa kan du torsdag morgen lese om at Nød-SMS, tjenesten som gir døve, hørselshemmede og talehemmede mulighet til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner, har blitt lansert.

Toppsaken på VG.no handler om at tidligere Frp-leder Carl I. Hagen går kraftig ut mot Frp-leder Siv Jensen for hennes positive signaler om at KrF bør inn i regjeringen.