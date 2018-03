Lise (48) fra Rørvik på tredjeplass i poker-NM

NAMDALSAVISA

DUBLIN: 48-åringen spilte seg fram til finalebordet sent onsdag kveld, og endte til slutt nummer tre av de 113 kvinnene som deltok.

– I dag har jeg gått gjennom alt jeg gjorde i løpet av konkurransen. Jeg er veldig selvkritisk, men vet samtidig at det ikke går an å spille feilfritt i 12 timer, to dager på rad, sier Lise til NA torsdag formiddag.

Sammen med Kristen Høyforslett, Kim Gøran Arnø og Stig Rune Bjørnli fra Nærøysund pokerklubb har hun i likhet med mellom 1.500 og 2.000 andre nordmenn tatt turen til den irske hovedstaden for å delta i NM.

– Ettersom poker har vært ulovlig i Norge, har det blitt tradisjon å arrangere mesterskapet utenlands. De siste sju årene har NM vært avviklet her i Dublin, opplyser Høyforslett som stiller i NM for fjerde gang.

– Jeg reiser alltid sammen med mannen min, Kristen, som er mentoren min i poker. Det koster selvsagt litt ekstra å være to, men så har vi også dobbel sjanse til å vinne, sier 48-åringen med et smil.

Foreløpig er det bare hun som har spilt inn premiepenger til familiens reisekasse. For sin tredjeplass i kvinnekonkurransen innkasserte hun en pen sum i premiepenger.

– Men ettersom jeg solgte halvparten av andelene i spillet mitt, måtte jeg også dele premien med de andre. Men det er bare gøy, det, mener Lise.

Selv om hun endte på tredjeplass onsdag kveld, holder hun 47. plassen i hovedkonkurransen under NM i 2013 som en enda større prestasjon.

– Da var jeg den siste dama som hang med i turneringa, som hadde nesten 1.200 deltakere, forteller Lise.

Hun håper å spille seg til ei ny god plassering i hovedkonkurransen denne uka.

– Forutsetningene for å lykkes i poker er de samme, uavhengig av kjønn. Men tradisjonelt har dette vært et mannsdominert spill, selv om det har eksplodert med kvinnelige aktører de siste årene. Selv om det er mange som deltar i NM mest for gøy, er nivået blant de beste kjempehøyt, sier Lise Irene Øyahals Høyforslett som lovpriser TV 2 og deres satsing på poker.

– De er så dyktige og positive, og har gode vinklinger som gir poker mye oppmerksomhet også i Norge.