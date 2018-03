Hva har skjedd i natt?

NAMDALSAVISA

Politiet melder om ei rolig natt i hele fylket natt til fredag.

Diverse meldinger

På fylkesveg 17 mellom Kongsmoen og Foldereid melder Statens vegvesen om at det er nedsatt hastighet til 50 km/t på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Som alltid kan du se oppdaterte trafikkmeldinger her.

Torsdag kveld melder Fosen Namsos Sjø om at Olav Duun er tilbake i trafikk på fergesambandet Hofles-Geisnes-Lund.

Været i dag

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag fredag:

Økning til søraust liten kuling utsatte steder. Skyet. Etterhvert litt regn, sludd eller snø i indre og høyere strøk. I kveld fortsatt litt nedbør i nord, ellers opphold og lettere skydekke.

Temperaturene i Namdalen ligger stort sett på to og tre grader.

Når det gjelder påskeværet skriver Yr.no at vi må smøre oss med tålmodighet.

– Å smøre seg med tålmodighet kan bli vel så viktig som solkrem denne påska. Høytiden blir kald over hele landet, men meteorologene lover solglimt både i sør og nord.

Les hele saken her.

Nyheter her og der

På våre nettsider kan du lese om at når anslagsvis 1.000 deltakere stiller på startstreken i Flyktningerennet, er det tre damer som styrer skuta.

Du kan også lese om at regjeringa gir 840.000 kroner til helsestasjonen og skolehelsetjenesten i Namsos.

Toppsaken på VG.no fredag morgen handler om at politiet har pågrepet en mann etter at en person ble funnet død i en leilighet på Sandaker i Oslo i natt. Politiet fikk melding om hendelsen i tre-tiden via AMK.

– En person hadde tatt kontakt med dem og opplyst om at det lå en livløs person inne i en leilighet. Politiet tok seg inn i leiligheten, og den livløse personen ble bekreftet død på stedet, sier vaktleder Mona Nordby ved krimvakten i Oslopolitidistrikt, skriver VG.

Her kan du lese hele saken.