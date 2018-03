Ble slått til blods ved hotellet på Kolvereid – her er NAs morgenrapport

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Ikke overraskende har politiet hatt mest å gjøre i sørdelen av fylket, men klokka 01.43 natt til lørdag fikk politiet melding om krangel mellom flere personer ved hotellet på Kolvereid.

Blødde fra ansiktet

– Meldinga gikk ut på at det var utdelt en del slag, og at en person blødde fra ansiktet. Vi sendte en patrulje til stedet. To personer har vært involvert i slagsmålet, sier operasjonsleder Øystein Sagen ved Trøndelag politidistrikt.

En 18-årig mann og en mann i midten av 20-årene var involvert i hendelsen.

– Det er ikke registrert noen anmeldelser i saken så langt, men det er mulig det kommer noe i etterkant, sier Sagen.

Senere på natta opplyste politiet at begge mennene var beruset under slagsmålet, og politiet følger opp saken i ettertid.

Ellers har det vært ei rolig i natt i Namdalen for politiet.

Finn fra paraplyen eller skiene

Flyktningerennet går av stabelen i helga, og utover dagen er det ventet store snøfall i Lierne og indre deler av Namdalen.

I midtre og ytre deler av Namdalen blir det derimot lite å se til snøen i dag, men det vil bli mye regn.

Det betyr at snøen stadig smelter på vegene, men det kan fortsatt være svært glatt flere steder tidlig på dagen.

Andre nyheter

NAs oppslag lørdag går på konflikten i Namsskogan familiepark. Der sier tidligere dyreansvarlig i parken:

– Familieparken drives ikke forsvarlig. De økonomiske prioriteringene som blir gjort fra ledelsen, går utover dyrevelferden. Og de ansatte. De ansatte gjør sitt beste ut ifra ressursene de har, men på grunn av underbemanning og nedskjæringer, har dyrevelferden blitt dårligere.

Anne Marit Skillestad Helmersen (37) kunne ikke lenger stå inne for måten parken blir drevet på – og sa opp.

Flyktningerennet går altså av stabelen i helga, og Håkon Dalby måtte for 73 år siden flykte fra tyskerne til Sverige. Han går nå Flyktningerennet for 50. gang – og går i sporene til sin egen flukt.

God lørdag!