Mann i 40-årene mistenkt for promillekjøring – dette har skjedd i natt

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Like over midnatt opplyste politiet at en mann i 40-åra blir anmeldt etter mistanke om promillekjøring i Namsos sentrum. Mannens førerrett blir midlertidig inndratt i påvente av blodprøveresultat.

– Vi finner sterk mistanke om promillekjøring, dette på grunn av observasjoner av førerens kjøring, sier Solfrid Lægdheim ved politiets operasjonssentral.

– Politiet gjør undersøkelser på antatt fører. Der det blir besluttet å ta blodprøve og førerkortet blir beslaglagt på bakgrunn av dette. Det er en del arbeid som gjenstår før vi kan si noe mer, avslutter hun.

Strålende påskevær

Etter et lite snøfall i lavlandet i Namdalen natt til søndag, ligger det an til skyfri himmel og sol utover dagen.

Slik ser det ut til å bli i resten av Namdalen også. Temperaturene vil variere litt fra indre til ytre deler av Namdalen, men stort sett blir det solskinn fra blå himmel og skikkelig påskestemning.

Og slik fortsetter det i neste uke. Det blir kaldt på natta, men på dagen blir det sol og mildere.

Flyktningerennet

Mange gikk Flyktningerennet i går, og i dag fortsetter seniorene. Langrennsstjerner som Didrik Tønseth og Petter Northug stiller til start.

Dette skrev vi om rænnet i går:

Disse vant Flyktningerennet lørdag Seks løpere kunne juble for seier i konkurranseklassene i Flyktningerennet lørdag.

Gikk sammen over mål Tvillingsøstrene Gun og Gerd Eriksson fra Østersund gikk samtidig over målstreken etter å ha fullført sitt 50. Flyktningrenn.

Litt av en hyttetur Venninnegjengen bestemte seg for å kombinere hyttetur med deltakelse i Flyktningerennet. Det ga mersmak.

Denne spurten tapte Frode Fem ganger har Frode Estil gått til topps i Flyktningerennet. Men lørdag måtte han gi tapt.