Mann i 40-årene mistet kjøreretten i Namsos sentrum

NAMDALSAVISA

Politiet skriver like over midnatt at en mann i 40-årene blir anmeldt, mistenkt for promillekjøring i Namsos sentrum. Mannens førerrett blir midlertidig inndratt i påvente av blodprøveresultat.

-Vi finner sterk mistanke om promillekjøring, dette på grunn av observasjoner av førerens kjøring, sier Solfrid Lægdheim ved politiets operasjonssentral.

-Politiet gjør undersøkelser på antatt fører. Der det blir besluttet å ta blodprøve og førerkortet blir beslaglagt på bakgrunn av dette. Det er en del arbeid som gjenstår før vi kan si noe mer, avslutter hun.