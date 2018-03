NAMDALSAVISA

Påsken nærmer seg og den bærer med seg et budskap om håp og nytt liv. I skyggen av vårsolen finnes det mange som ikke deler forventingen og gleden over lysere og lengre dager, selvmordsstatistikken vitner om dette. Å fortsette å leve oppleves ikke alltid som en mulighet. Livet er sårbart og det er lett at fotfestet glipper noen ganger. De aller fleste finner hjelpen de trenger, men selvmordsstatistikken viser at det er altfor mange som ikke holder ut og som taper kampen de står i. April og mai har lenge vært blant månedene med flest selvmord i Norge. Det er derfor det er så viktig at det finnes noen å prate med, for det kan gi håp og styrke til å holde ut.

Det er noen måneder siden Netflix presenterte en serie som handlet om tenåringen Hannah. Hun tar sitt eget liv og serien handler om hvorfor. Originaltittelen er «13 reasons why», som på norsk ble oversatt til «13 gode grunner». For oss i Kirkens SOS, som daglig møter mennesker som kjemper for å velge livet, er tittelen uforståelig og provoserende. I vår verden finnes det grunner til å avslutte livet, og de kan være forståelige, men de er aldri gode. De gode grunnene vi får høre om i samtalene om liv og død – det er de gode grunnene til å leve. Her er vårt motsvar: 13 gode grunner til å velge livet!

Det mest forunderlige i vår tjeneste er at det ofte er når vi prater om det som er aller mest sårbart og fortvilelsen er størst at vi finner håpet og styrken til å holde ut sammen. Eller rettere sagt, det er de vi prater med som forteller oss i Kirkens SOS hva som gjør at de, til tross for selvmordstanker, livets mange pek og uforståelige gåter, likevel velger å holde fast i livet. Vi mennesker er forskjellige, og hva som gir oss håp varierer fra person til person, det samme gjør hva vi lever for. Vi kunne gitt deg veldig mange grunner, her er 13 av de våre innringere og innskrivere har fortalt oss, i deres mørkeste øyeblikk:

- Å bety noe for noen.

- Alt det jeg ennå ikke har opplevd.

- Vennene mine.

- Barna mine.

- Bestemor og bestefar.

- Håpet om at noen plutselig ringer for å høre hvordan jeg har det.

- Å bli stormende forelsket.

- Å bli venner igjen med broren min som jeg ikke har snakket med på mange år.

- Å hilse på tantebarnet mitt som ennå ikke er født.

- Kicket jeg får av å stå på ski ned en fjellside der ingen har kjørt før meg.

- At fotballaget jeg holder med vinner kamper – spesielt når jeg er tilstede på kamp!

- Roen i kroppen når du sitter ved et bål med kaffekoppen i hånda og stjernehimmelen over deg.

- Å le så du griner i felleskap med andre, gjerne mennesker du ikke kjenner.

Med disse 13 gode grunnene til å velge livet ønsker jeg dere en riktig god påske!

Og husk, vi er her alltid, hvis du trenger noen å prate med – også i påsken.