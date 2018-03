Fortetting i Namsos

NAMDALSAVISA

Ifølge NA sier kommunen at den nye reguleringsplanen for sentrumsområdet fra Storsenteret til Østre skal sørge for OPTIMAL FORTETTING. Hva som ligger i dette synes noe uklart, men basert på erfaringene hittil, vil det si at man ønsker å bygge mest mulig på minst mulig flate. Da mener man at man lojalt følger myndighetenes krav om fortetting.

Øistein Løfsnes ønsker debatt om byutvikling Frykter utsikta mot sjøen blir blokkert Øistein Løfsnes ledet bygningsrådet i Namsos i ei årrekke. Nå etterlyser den tidligere Venstre-politikeren en bred debatt om hvordan den videre sentrumsutviklinga skal skje.

Det man imidlertid glemmer er at myndighetene også sier noe om hvordan fortettingen skal foregå. Dersom man googler «fortetting», vil det komme opp flere statlige publikasjoner som sier noe om dette. Et eksempel på dette er at når man snakker om fortetting i statlig sammenheng, er det stort sett snakk om større områder, i eksemplene som nevnes varierer områdene fra 15 til 2.500 dekar. I Namsos har det hittil vært snakk om små områder på en håndfull dekar uten at man har strategi for hvordan dette skal være. Man har kun sett på ett område i gangen uten noen gjennomgående og gjennomdrøftet strategi.

Dette skyldes at man har manglet et oppdatert plangrunnlag. Når man nå skal vedta en reguleringsplan for Namsos sentrum, er det derfor viktig vi diskuterer prinsippene for fortetting før vi vedtar optimal fortetting.

Fylkesmannen har behandlet Geilin-klagen fra Trude Bjørum Schistad Får ikke medhold Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gir ikke grunneier Trude Bjørum Schistad medhold på noe punkt, og stadfester reguleringsplanen for Geilin. Det betyr grønt lys for utbygging.

Det er derfor viktig å se hva staten sier i sine publikasjoner. De sier bl.a. at det er viktig at «nybygg tilpasses områdets gitte karakter, strukturskala og byggehøyder». Hvordan passer det med utbyggingen som ble vedtatt ved Bjørum Gård og i Overhallsvegen? Videre sies det at «lys, luft og uteområder til lek ivaretas».

Når det gjelder farene ved fortetting, anføres det at den kan gi reduserte bokvaliteter. Fortetting kan «forstyrre eller ødelegge tettstedets særpreg, kulturhistoriske elementer og landskapstrekk» (Bjørum Gård?). Denne prosessen «stiller store krav til kommunen og utbyggere om å sikre de fysiske kvalitetene ved bymiljøet».

Klagebehandling av reguleringsplan for Bjørum gård Avviser alle klager Rådmannen anbefaler kommunestyret å avvise alle klager på reguleringplanen for Geilin. Ifølge en 50 år gammel reguleringsplan var Bjørum gård planlagt revet allerede i 1966.

I Namsos har fortettingen foregått bitvis, der man har tatt for seg ett og ett lite område i gangen uten noen klar og vedtatt strategi. Om dette sier staten: «Fortetting foregår ofte i form av bitvis byutvikling. Det stiller særlige krav til kommunens evne til å sikre en planlegging som ivaretar den overordnede bystruktur og en god utvikling av området som helhet». Det sies også at fortetting bør bidra til å sikre eksisterende kvaliteter i området og hindre uønskede virkninger av den samme fortettingen.

I Namsos har vi hittil kun fortettet uten at statens betenkeligheter har kommet fram. Har kommunen noen betenkeligheter, eller vil det fortsatt bli fritt fram?