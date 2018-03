Hyttefolket tar fri fra kildesortering

NAMDALSAVISA

Opp mot én million nordmenn befinner seg på hytter og landsteder over hele landet denne påsken, og de tar med seg tonnevis med emballerte matvarer og andre produkter. Men hva gjør de med den tomme emballasjen?

I en landsdekkende undersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge ble nærmere 700 nordmenn spurt hvordan de håndterer avfall på hytta eller landstedet. Mer enn én av tre innrømmer at de kaster alt i samme pose, uten å gjøre noe forsøk på å kildesortere avfallet først.

– Jeg er litt skuffet over at så mange lar være å kildesortere. Selv om ikke alle hytteområder tilbyr returordning for alle avfallstyper, har stadig flere kommuner innført kildesortering av hytteavfall de siste årene. Kanskje ikke alle hytteeiere har fått det med seg, undrer Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

En av fem tar avfall heim

Nesten halvparten av respondentene oppgir at de kildesorterer alt eller deler av avfallet sitt og leverer det i den lokale avfallsordningen. Én av fem tar med deler av avfallet sitt heim og kildesorterer det der. Røine skulle gjerne sett at disse tallene var høyere.

– Selvsagt skjønner jeg at folk helst ikke vil ha fuktige, illeluktende avfallsposer i bilen på veien heim. Samtidig er det jo lite lukt forbundet med drikkekartonger og papp-, plast- og metallemballasje, bare du husker å skylle, sier hun.

– Sett opp avfallsstasjoner

De fleste har mindre plass på hytta enn de er vant med heime, og da kan avfallet lett tårne seg opp. Derfor anbefaler Røine å lage til improvisatoriske kildesorteringssystemer på hytta. – Det holder fint med en pose eller eske for hver avfallstype, slik at alle kan kildesortere avfallet fortløpende. Slik spares tid og det blir ryddig og fint på hytta.