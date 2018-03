NTE frifunnet etter Flatanger-brannen

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Flere norske forsikringsselskaper gikk til rettsak mot NTE Nett AS og selskapets forsikringsselskap Gjensidige, med et regresskrav på 80 millioner kroner etter brannen i Flatanger i 2014. Saken ble ført for Namdal tingrett i november 2017, og i dommen som nå har kommet er NTE Nett AS frifunnet.

- Vi er tilfredse med tingrettens beslutning om frifinnelse. Dommen viser at ansvaret for brannen ikke kan legges på NTE Nett. Dette er i samsvar med det vi hevdet hele tiden. Det var helt ekstraordinære værforhold, med langvarig sterk vind, lave temperaturer og tørke i januar 2014. Dette førte til at vegetasjonen ble ekstremt tørr, og at brannen utviklet seg til en katastrofe, sier adm. dir. Trygve Kvernland i NTE Nett AS.

Kvernland håper ingen skal få oppleve noe lignende igjen. - Dette har særlig vært en tung sak for alle de som ble direkte rammet av brannen.

Vi håper derfor at dommen blir stående, slik at vi kan legge saken bak oss. Før vi gir ytterligere kommentarer, ønsker vi å studere dommens premisser, sier Trygve Kvernland.