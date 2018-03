NAMDALSAVISA

Så har vi nok en gang stilt klokka, denne gangen en time fram.

Sommertid skaper hodebry for mange og problemer for noen. Spørsmålet er så om vi trenger denne ordninga og i tilfelle hva som skal til for å fjernet den. Professor og søvnforsker Ståle Pallesen synes ordninga med å stille klokka to ganger i året bør avskaffes.

– Sommertida forstyrrer søvnmønsteret, sier Pallesen til forskning.no. Professoren mener at de fleste klarer å omstille seg, mens noen sliter. Mange blir slappe og mer uoppmerksomme. Noen studier har vist at det er ei lita økning i trafikkulykker i overgangen mellom vinter- og sommertid.

I 1916 ble sommertid innført i en rekke europeiske land, deriblant Norge. Hensikten var å få en bedre utnyttelse av sommermånedene med en time ekstra lys om kvelden. Energisparing var også et argument for å innføre sommertid. I mellomkrigsårene var det ikke sommertid, men under andre verdenskrig ble det igjen innført i en rekke land. Spørsmålet var omstridt, og i 1965 vedtok Stortinget at nå fikk det være nok.

Men i 1980 ble det igjen innført sommertid her til lands, og siden den gang har Norge valgt å følge EU i dette spørsmålet. Men nå kan EU være på glid bort fra sommertida.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer sommertida, men dette er ingen stor sak for ham. Det er det derimot for stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp). Hun vil ha sommertid hele året. Hun argumenterer med faren for både bilulykker og hjerteinfarkt. Det hører med til historien at Russland gikk over til sommertid hele året i 2011.

Det er langt på veg en myte at det spares energi på ordninga med sommertid. En fransk studie fra 2006 viste at det er er snakk om under en promille innspart i form av mindre energi til oppvarming og lys. Mer interessant er det å se på helseeffektene. En amerikansk studie fra 2014 viste at antall hjerteinfarkt økte med 24 prosent i Michigan-området mandagen etter overgang til sommertid.

Helseargumentet bør være det viktigste. Mange nordmenn sliter med å justere søvnrytmen to ganger i året. Nå må politikerne i EU våkne. Da følger sikkert norske politikere etter. Tornerosesøvnen bør være over.