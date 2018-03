NAMDALSAVISA

NAMSOS: Onsdag, torsdag, første og andre påskedag vil UP ha store aksjoner over hele landet. Målet er sikre veger og sjåfører, skriver Trønder-Avisa.

I Namdalen er det særlig E6 som UP vil holde et godt øye med, men andre politienheter og UP selv vil også ha et øye med mindre veger.

– Vi vil stå på veier som går til typiske turist- og hyttedestinasjoner, sier UP-sjef i Trøndelag, Tor Magne Kalland.

– Vi vil være synlige i trafikken hele påska, sier han.