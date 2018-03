Her er NAs morgenrapport

NAMDALSAVISA

Politiet har hatt en natt uten de store hendelsene, men ved Sykehuset i Namsos skal en person ha slått seg vrang og politiet måtte bli tilkalkt.

- Vi hadde bistand med en kjenning av oss som var bereuset og litt vanskelig ved Namsos Sykehus. Vi bisto og fikk han hjem. Vi fikk meldingen 00.16, sier Runde Brandmo ved politiet operasjonssentral.

Litt varmerer

Finværet fortsetter i Trøndelag, med sol og klar himmel. I dag vil det også bli noen grader varmere, sammenlignet med gårsdagen. Dette melder Yr.no.

Oversikten gjelder frem til klokken 12.00, hvor det blir en del varmerer utover dagen:

Namsos: 8 minusgrader, full sol, med svak vind fra nordøst.

Rørvik: 5 minusgrader, delvis sol, med svak vind fra sørøst.

Høylandet: 14 minusgrader, delvis sol, nesten vindstille.

Grong: 12 minusgrader, for det meste sol og klar himmel, svak vind fra øst-nordøst.

Brekkvasselv: 16 minusgrader, full sol, nesten vindstille.

Bindalseidet: 5 minusgrader, full sol, og litt vind fra sørvest.

Totalskadet bil i brann

Her er de ferskeste nyheten fra Namdalsavisa:

Brann i kjøretøy - ingen personskader Mannskap fra brann og politi rykket mandag kveld ut til Gryta, etter melding om brann i et kjøretøy.

Delt tingrett frikjente NTE Feilretting NTE utført på ei strømline i Uran er årsak til flatangerbrannen. Men den sterke vinden gjør at NTE ikke kan holdes ansvarlig for storbrannen, mener Namdal tingrett.

Samt dette leserinnlegget av Nord-Trøndelag Røde Kors.

Riksdekkende:

VG melder blant annet om Cristiano Ronaldo og hans Portugal som ble ydmyket av Nederland i en privatlandskamp hele 3-0.

Samtidig skal det ha oppstått et et interessant værfenomen hvor oransje snø daler ned over Europa.