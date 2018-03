NAMDALSAVISA

Lege og livsnyter Berit Nordstrand kommer til Namsos for å holde foredrag i NTE Arena 3. mai. Foredraget tar utgangspunkt i boka «Tarmens medisin», som Nordstrand ga ut i januar. Selv beskriver hun boka som både et medisinsk oppslagsverk og en sekstrinns metode til sunn tarm, friskere kropp og et klart hode.

Foredraget, som blant annet skal gi tips om nye kostholdsvaner for bedre tarmfunksjon, har vært utsolgt alle steder til nå.