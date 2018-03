Mann slo seg vrang på sykehuset

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Politiet måtte rykke ut til Sykehuset Namsos like etter midnatt. En beruset mann hadde slått seg vrang og skapte vanskeligheter for personalet.

– Vi bisto og fikk mannen heim. Politiet fikk meldingen kl. 00.16, sier Rune Brandmo hos Politiet i Trøndelag.

Ellers har natten forløpt stille og rolig ifølge politiet.

Litt varmere

Finværet fortsetter i Trøndelag, med sol og klar himmel. I dag vil det også bli noen grader varmere, sammenlignet med gårsdagen, melder Yr.no.

Oversikten gjelder frem til klokken 12.00:

Namsos: 8 minusgrader, full sol, med svak vind fra nordøst.

Rørvik: 5 minusgrader, delvis sol, med svak vind fra sørøst.

Høylandet: 14 minusgrader, delvis sol, nesten vindstille.

Grong: 12 minusgrader, for det meste sol og klar himmel, svak vind fra øst-nordøst.

Brekkvasselv: 16 minusgrader, full sol, nesten vindstille.

Bindalseidet: 5 minusgrader, full sol, og litt vind fra sørvest.

Bil totalskadd i brann

Brann i kjøretøy - ingen personskader Mannskap fra brann og politi rykket mandag kveld ut til Gryta, etter melding om brann i et kjøretøy.

Delt tingrett frikjente NTE Feilretting NTE utført på ei strømline i Uran er årsak til flatangerbrannen. Men den sterke vinden gjør at NTE ikke kan holdes ansvarlig for storbrannen, mener Namdal tingrett.

VG melder blant annet om Cristiano Ronaldo og hans Portugal som ble ydmyket av Nederland i en privatlandskamp med hele 3-0.

Samtidig skal det ha oppstått et et interessant værfenomen hvor oransje snø daler ned over Europa.