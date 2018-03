Prisene i butikkene

NAMDALSAVISA

Sentrale politikere forsøker å gå nye veger for å få mer fornuftig konkurranse i dagligvaremarkedet.

Stortingsrepresentant Peter Frølich (H) vil ha et forbud mot prisdiskriminering for dominerende aktører. Ap har lagt fram et liknende forslag.

Et slikt forbud vil for eksempel innebære at Orkla må selge Pizza Grandiosa til samme pris, uavhengig av om det er Norgesgruppen eller Rema som er kunde. I dag er det ofte slik at Norgesgruppen får best pris, siden det er snakk om størst volum til den største aktøren.

Ekspertene er imidlertid uenige om hva som blir effekten i markedet. Konkurransetilsynet mener et slikt forbud vil svekke konkurransen og dermed vil gi høyere priser. Økonomiprofessorene Hans Jarle Kind og Øystein Foros mener stikk motsatt. De tror at et forbud kan gi lavere priser dersom det blir slik at leverandørene gir Norgesgruppen særbehandling i frykt for å bli utestengt fra kjedens mange butikker.

Norgesgruppen er desidert størst med butikker som Meny, Kiwi og Joker. Gruppen har 43 prosent av dagligvaremarkedet i Norge, mens Coop har 30 prosent og Rema 23 prosent.

Vi har sett eksempler og hørt rykter om hvordan de store aktørene på leverandørsida har kunnet kjøpe seg god hylleplass og gode betingelser. På denne måten har små aktører blitt skviset. Andre spesielle utslag i konkurransen så vi da Rema kjørte på sin såkalte bestevennstrategi. Da reagerte forbrukerne.

Politikere fra flere partier har lenge vært bekymret over at det er så få aktører i det norske dagligvaremarkedet. Ett forslag har vært å innføre en lov om god handelsskikk. Også her strides de lærde om effekten. Det er imidlertid et faktum at de største matvarebaronene tjener gode penger. Kjedemakta må brytes slik at også vi forbrukere får vår del av kaka.

Peter Frølich foreslår at Høyres landsmøte rett over påske går inn for å be om ei utredning av ideen om et prisforbud mot diskriminering for dominerende aktører. Det er å håpe at ei utredning vil gi klare svar på om et forbud vil gi en mer fornuftig konkurranse.

Problemet er at mange forbrukere sier de ønsker et bredt utvalg, mens det ikke er like mange som handler slik de sier. Ord må følges av handling i butikkene.