Frykter snøskredrekord i påsken

NAMDALSAVISA

NAMSOS: – Mange har kastet seg på toppturtrenden, men det er ikke alle som har kunnskap om farene i fjellet. Slikt utstyr åpner opp for nye områder i fjellet for folk som vi frykter ikke alltid vet hvordan de tryggest skal ferdes i fjellet, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Snøras på Bjørgan - ingen personer savnet Det har gått et i snøras ved Grong skisenter. Ingen personer skal være tatt av raset, ifølge politiet.

Han viser til de siste varslene fra varsom.no, der det meldes om høy snøskredfare i store deler av landet. I mange områder er det såpass krevende snøskredfordhold at de anbefaler å unngå alt skredterreng. Selv om det onsdag ikke var registrert noen varsler for Trøndelag på varsom.no, gikk det ras på Bjørgan tirsdag kveld, noe som bør være en vekker for skifolket også i Namdalen.

– Med alle skredene som har gått de siste dagene bør man tenke seg godt om før man legger ut på tur. Selv om været skulle bli stabilt i påsken, finnes det svake lag i snødekket som gjør at det ikke er trygt å ferdes der i lang tid fremover. Tegnene er ikke nødvendigvis lette å se, sier han.

Ble selv utsatt for to skred

Setnes, som selv er en erfaren skikjører i fjellet, har opplevd to skred i vinter i et område som normalt ikke er skredutsatt.

– Det raste ut to mindre skred foran meg i et flatt område. Hverken værforholdene eller snømengden tilsa at det skulle gå skred der, men man er aldri helt sikker. Jeg gikk alene denne dagen, og hadde valgt et kjent område som jeg har gått i mange ganger tidligere. Jeg holdt meg unna de bratteste partiene og fulgte ryggen av fjellet, men likevel raste det ut. Selv om rasene var små var det mer enn nok snø til at jeg kunne blitt sittende fast eller lagt i klem. Ofte er det de små skredene som tar livet av folk, sier Setnes.

Sjekk dette før du går!

Snøskredvarslingen ved varsom.no anbefaler å unngå alt skredterreng og spesielt terreng brattere enn 30 grader.

– Det beste du kan gjøre for å unngå skred, er jo å ikke havne i et, sier Einar Ananiassen, seksjonsleder for hjelpekorps i Hordaland Røde Kors.

Han oppfordrer alle til å sjekke værforholdene før de legger ut på topptur.

– Se nøye på hvor du har tenkt å gå og sett deg inn i hva som gjør et område skredfarlig. Følg nøye med på værforholdene. Er det meldt regn og mye vind kan det bygger seg opp skavler. Værforholdene kan skifte fort. Hold deg oppdatert på varsom.no, oppfordrer Ananiassen.

Riktig utstyr kan redde liv

Han har deltatt i nok leteaksjoner til å vite at kompetanse og utstyr kan skille mellom liv og død.

– Ha med førstehjelpsutstyr uansett hvor du går. Ha med varme klær, ikke bare en ekstra genser. Ta høyde for at du kan skade foten og ikke kommer deg av flekken.

I verste fall må du bli ute over natten. Videre bør du ha med spade, søkestang, og skredsøker. Den må stå i sendefunksjon, slik at de andre kan finne deg om du blir tatt av skred, så bytter du over til mottaker om noen andre blir tatt, sier han.

Gå ikke alene

Det kan lønne seg å ikke dra på tur alene. Kameratredning er nemlig suksessfaktor nummer en når det gjelder å overleve skred.

– Det tar tid før Røde Kors er inne, derfor er den umiddelbare innsatsen veldig viktig. Man har ikke tiden på sin side om man er tatt av skred. Allerede etter en halv time synker sjansene for å overleve. Her blir kombinasjon av riktig utstyr og kunnskap om hvordan du bruker det viktig, sier Ananiassen.

Det finnes skredsøkerbaner mange steder der det er mulig å øve. Det beste rådet fra både Setnes og Ananiassen er likevel dette:

– Selv om du har flinke kamerater som kan grave deg ut, og moderne utstyr, er den aller beste førstehjelpen å ikke bli tatt. Nøye planlegging av hver eneste tur er det viktigste, og husk: Meld fra hvor du går og vend i tide, det er ingen skam å snu.