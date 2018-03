NAMDALSAVISA

HØYLANDET: Da kommunestyret behandlet sak om organisering av kommunale vigsler, fremmet Knut T. Årsandøy (Ap) forslag om at også jordmor kunne foreta vigsler.

Forslaget fikk sju stemmer, mens 11 stemte mot. Et samlet kommunestyre gikk inn for at vigselsretten skal ivaretas av ordfører, varaordfører og rådmann og at kommunestyresalen i utgangspunktet skal være seremonirom.

Ønske om andre alternativ må drøftes og avklares med vigsler.