Stadig færre platebutikker

Mens det de siste årene har vært ei markant økning i salget av musikk på vinyl, har antallet fysiske butikker som selger plater gått ned. I en undersøkelse foretatt av Aftenposten, viser det seg at det fra toppåret 2001 har gått fra å være 300 platebutikker i Norge, til 47 per i dag. Men bransjen mener at dette ikke medfører at butikkene vi forsvinne helt, men heller at antallet nå har stabilisert seg på et passende nivå.

– Vi ser at man har begynt å finne et nivå som er bærekraftig, der det har stabilisert seg i løpet av de siste årene, sier Maria Nergård i distribusjonsselskapet Musikkoperatørene til Aftenposten.