Rolig natt til langfredag

NAMDALSAVISA

Det har vært en rolig natt for politiet i Namdalen. Det er heller ingen trafikkmeldinger i distriktet, men du kan lese oppdaterte trafikkmeldinger for hele landet her.

Været

Det blir delvis skyet og varmegrader de fleste stedene i Namdalen i dag. For hele fylket melder meteorologene dette:

Trøndelag:Skiftende bris. Lettskyet, oppholdsvær og til dels pent vær.

Nyheter

På være nettsider kan du lese om at Røde Kors har base på Røyrvik i påska.

På Trønder-Avisa sine nettiser kan du lese om at nordmenn kjøper hytter som aldri før.

På VG.no kan du lese at NVE ønsker at forbrukerne ikke lenger kun skal betale strøm ut i fra hvor mye vi bruker.