Fire biler involvert i trafikkuhell

NAMDALSAVISA

SNÅSA: Like etter klokken 13.30 lørdag meldte politiet i Trøndelag om et trafikkuhell på E6 sør for Snåsa. Ti minutter senere ble det meldt om en ny ulykke på E6 – i Måsørtunnelen i Steinkjer sentrum.

Skadeomfang og hendelsesforløp er foreløpig ikke kjent men det er tre biler involvert.

– De første meldingene vi har fått kan tyde på mindre skader på personene som satt i bilene. Nordgående kjørefelt er åpent, men trafikken dirigeres på stedet, opplyser politiets operasjonssentral.

I følge et vitne Trønder-Avisa har vært i kontakt med var det en bil som fikk skrens og ble liggende på siden i vegbanen. Så kom bil nummer to og stanset før bil nummer tre kolliderte inn i bil to. Den fjerde bilen som kom til ulykkestedet valgte å kjøre i grøfta for unngå å kjøre inn i folkene og de andre bilene som allerede sto i vegbanen. I alt var det sju personer i de fire involverte bilene.

Det er ikke meldt om personskader etter ulykken.