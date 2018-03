NAMDALSAVISA

SNÅSA: Klokka 13.40 lørdag ettermiddag meldte politiet om et trafikkuhell på E6 like sør for Snåsa sentrum.

Hendelsesforløp og skadeomfang er foreløpig ukjent, men politiet opplyser at det skal være tre biler involvert i trafikkuhellet.

– De første meldingene vi har fått kan tyde på mindre skader på personene som satt i bilene. Nordgående kjørefelt er åpent, men trafikken dirigeres på stedet, opplyser politiets operasjonssentral til Trønder-Avisa.