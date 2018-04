– En av de største låtskriverne i Norge

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Bjarne Brøndbo var på hytta i Bjørgan sammen med familien da han mottok dødsbudskapet fra Frodes kone, Hilde. Vokalisten beskriver et dypt og inderlig savn.

– Frode var en hedersmann. Han var veldig opptatt av familien sin – og tok vare på dem. Frode var opphavsmann til alle våre melodier, og mange av tekstene våre. Han var kanskje den viktigste av alle i grunnfjellet i D.D.E. Uten Frodes sanger hadde vi aldri opplevd den suksessen vi har fått lov til å være med på. Han var humørsprederen i bandet. Han var full av meninger – men var alltid den som fikk oss til å le høyest, sier Bjarne Brøndbo til NA.

30. mars 1955 – 31. mars 2018

Viktig drivkraft

Han beskriver Viken som en snill mann - med sterke meninger som var en viktig drivkraft i bandet.

– Frode var en snill mann – som hadde sterke meninger om det vi drev med. Det kunne gå en kule varmt innimellom – og vi i bandet har ikke vært enige om alt – men det tror jeg også er noe av hemmeligheten til framskrittene i karrieren, og en viktig drivkraft for å komme oss videre. Hadde alle vært enige og bedagelige hadde vi kanskje stått på stedet hvil, sier Brøndbo.

Bandet hadde gjennom de siste ukene fått jevnlige oppdateringer på Vikens helsesituasjon. Likevel kom beskjeden om 63-åringens bortgang uventa.

– Jeg og Lise satt ute ved hytta da Hilde ringte. Jeg tente opp bål utenfor hytta, mens Lise satt i solsteiken og strikka votter. Vi visste at Frode hadde blitt innlagt på sykehus for to uker siden og ble sendt til St. Olavs. For ei uke sida ringte Hilde og forberedte oss på at det kunne gå mot slutten. Men det skjedde fort og uventa. I løpet av de fem årene som har gått siden Frode ble diagnostisert med kreft har han vært gjennom enormt tøffe tak. Kroppen fikk mye juling. Vi merket at Frode var i dårlig form de få spillejobbene vi gjorde sammen under sykdomsperioden, men han sto i det og spilte blant annet i Oslo Spektrum og på julekonsertene. Det kan hende at Frode ikke ville dele med omgivelsene hvor tøft han hadde det.

Skal samles til uka

– Hva tenker du om musikkarven Frode etterlater seg?

– Jeg har vært tydeligst av alle i Norge på at Frode har skrevet sanger som nok overlever både meg og de andre i D.D.E. Det er en form for nasjonal kulturarv og Frode er en av de desidert største låtskriverne i Norge de siste to til tre tiårene. Vi vil ta vare på og videreføre den arven. Ting kommer nå sikkert til å forandre seg. Vi i bandet gjør alt sammen, vi spiser sammen og reiser sammen. Det er ikke sikkert at dynamikken blir den samme i D.D.E. ute på tur nå.

Bandet skal møtes på tirsdag, for å samle tankene.

– Vi er spredt litt her og der, og er ikke sammen akkurat nå. På tirsdag skal vi snakke om det som skjer i nær framtid. Det første vi må ha fokus på er å gi Frode en verdig siste reise. Frode vil bli dypt og inderlig savnet. Det jeg med sikkerhet kan si er at vi ikke aner om det nå kommer nye sanger fra D.D.E. Akkurat i dag er det et umulig spørsmål å svare på, sier Brøndbo.

