NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Klokken 12.37 melder politiet om at det har gått et snøskred ved Beataberget i Overhalla. Ingen personer er tatt av skredet som ble varslet til Røde Kors av en skigåer.

– 150 meter bredt – mindre masse med snø i skredet, skriver politiet, som informerer om at det har gått flere små skred i området og at det tyder på at det er ustabile snømasser i området.