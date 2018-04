Stor stemning og strålende sol på Gaukrennet

NAMDALSAVISA

HOLAND: Tradisjonen tro ble påskeaften en flott avslutning på påskeferien ved Lierne skisenter. Det forteller Berit Grydeland, som tilbrakte dagen på det tradisjonelle gaukrennet, som samlet over 60 barn mellom 3 og 16 år lørdag.

– Med premie til alle og sol fra skyfri himmel var stemningen i bakken stor, sier Grydeland, som forteller at de fleste stilte med kostyme og slalåmski, men at snowboard og kjelke også var godt representert i det uhøytidelige rennet.

– Konferansieren sørget for at alle fikk jubel og applaus, både undervegs i løypa og i mål. Her var alle vinnere.

Holandsangen ljomet gjennom lydanlegget i løpet av rennet, og var med på å skape en flott ramme rundt arrangementet.

– To deltakere gleder seg nok ekstra mye til neste år. De ble nemlig heldige vinnerne av sesongkort for 2019, forteller Grydeland.

På vegne av flere av påskegjestene skryter hun av Margit P. og Johnny Holands gjestfrihet.

– Både dem og sola har gjort sitt for at påskeferien 2018 går over i historien som tidenes beste.