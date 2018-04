Tenåring kjørte i fylla uten førerkort

NAMDALSAVISA

Like etter klokken 02.00 natt til første påskedag ble en person tatt for kjøring i beruset tilstand på Rørvik.

Oppretter sak

– En kar på 18 år ble tatt med inn for blodprøve. Det blir opprettet sak på kjøring i beruset tilstand samt at han kjørte uten gyldig førerkort, sier operasjonsleder Bjørn Handegard, som forteller at politiet fikk ei melding bilen som befant seg i Rørvik sentrum, og at en patrulje var i nærheten.

Bortsett fra det er det ingen meldinger fra Namdalen i politiloggen.

Været første påskedag

Her er meteorologens værvarsel for Trøndelag søndag:

Skiftende bris, på kysten vest og sørvest frisk bris og i nord periodevis liten kuling. Enkelte snøbyger, vesentlig i ytre strøk og nord for Trondheimsfjorden.

Temperaturen ligger på rundt null grader de fleste stedene i Namdalen.

Har du noen fine bilder fra påska som du vil dele med NAs lesere? Det er enkelt – du kan legge dem inn her.

Nyheter fra fjern og nær

Lørdag kom den triste nyheten om at Frode Viken, gitarist og låtskriver i D.D.E., har gått bort. Her kan du se bilder fra artistens musikkliv.

Toppsaken på VG.no søndag morgen er at en ny «supermedisin» gir håp til kolesterolpasienter.

– For første gang på 30 år er det kommet ny, revolusjonerende kolesterolbehandling på markedet. En studie viser at nye medisiner ikke bare senker kolesterolet – det kan også hindre hjerteinfarkt, skriver VG.

Les hele saken her.