– Vi har klart å reise oss igjen

STEINKJER: I helga møtes Ap i Trøndelag til årsmøte. Det skjer mildt sagt i motgang. To meningsmålinger Sentio har gjort for Trønder-Avisa viser at partiet er under 30 prosent i begge de trønderske stortingsvalgdistriktene.

Man må tilbake før andre verdenskrig for å vinne et svakere valgresultat i nordfylket.

Sp stjeler fra Ap

Senterpartiet er nesten jevnstore med Ap i nord. I sørfylket tar Sp ett mandat fra Ap.

Sp-nestleder Ola Borten Moe reiser spørsmål om Aps tid på velgertoppen er over.

– Kommentariatet legger ofte til grunn at dette er en midlertidig dipp for dem. Det kan det være. Men jeg mener det ikke er noen selvfølge. Ser du rundt i resten av Europa, er dette snarere regelen enn unntaket, sier Borten Moe.

Hvis Ap ikke igjen klatrer til gamle høyder, får norsk politikk en ny situasjon, mener han.

– Spørsmålet kan like gjerne være hvordan norsk politikk ser ut hvis Ap er et helt vanlig parti på linje med Høyre, Frp og Senterpartiet, sier han, og understreker at ting endres raskt – noe hans eget parti er bevis på.

Borten Moe mener Ap ligger for nær Høyre.

– I mange av sakene som preger tida vi lever i nå, er Ap på feil side av streken. De står sammen med Frp og Høyre, og utgjør på ingen måte noe alternativ til dagens rådende retning, sier han, og nevner Acer-saken som eksempel.

Ap risikerer å miste flere av landets storbyer til Høyre neste høst. Samtidig kan de slite i mindre byer og bygder, hvor Senterpartiet ofte er motstanderen.

– Hvis Ap gjør et valg på linje med disse målingene, kommer det til å slå sjokkbølger inn i norsk politikk. Da er Ap et parti som alle andre, sier Borten Moe.

Han mener målinga viser at Sp nå er i angrepsposisjon foran neste års valg.

Tidligere fylkesrådsleder Alf Daniel Moen (Ap) er mindre negativ på Aps vegne. Han tror flere enkeltsaker har sendt partiet nedover barometeret, men at situasjonen snart snur.

– Dette er en ekstremt dårlig måling. Det henger i en stund at man gjorde et dårlig valg. Så har det vært enkeltsaker som har lagd vanskeligheter for Ap. Jeg tror nok ting vil normalisere seg. Men det kommende kommune- og fylkestingsvalget kan bli litt krevende for Ap, sier Moen.

Felles ansvar

i Trøndelag Ap ser ikke mange lyspunkter i målinga.

– Dette er ikke bra. Ap har helt klart en jobb å gjøre, sier fylkesleder Anne Marit Mevassvik.

– Hvor mye av ansvaret ligger på partiet nasjonalt, og hvor mye er i Trøndelag?

– Vi ser jo at dette følger trenden nasjonalt. Partiet og partiledelsen nasjonalt er selvsagt viktig for å fronte partiets politikk, men dette er ei utfordring for hele partiet, mener Mevassvik.

Hun sier trønderne må bidra.

– Vi må ta innover oss at den type negative oppslag som har vært i det siste knyttet til det som foregår i Trøndelag ikke er bra for oss. Som politikere opererer vi på tillit. Den type oppmerksomhet vi har fått i det siste innbyr ikke til tillit, sier hun.

Ap i Trøndelag har vært herjet av bråket rundt Trond Giske, av maktkamp mellom nordtrøndere og sørtrøndere, av Olsø-saken i Trondheim og av bråk rundt fylkessammenslåing.

– Risikerer Ap å miste makta i Trøndelag neste høst?

– Skal man ha makt, må man ha oppslutning. Vi må ha fokus på politikk, utvikle politikk for en ny tid, og skape energi og optimisme.

Hun mener Borten Moe bør holde seg til å kommentere eget parti, men medgir samtidig at høy oppslutning ikke er noen selvfølge.

– Det må vi gjøre en jobb for å fortjene. Men denne type dårlige målinger har vi hatt før, og klart å reise oss igjen.

KrF og Rødt går fram

Blant de andre partiene er det forholdsvis små endringer, med to unntak. KrF gjør et byks framover i Nord-Trøndelag. Rødt, som fremmet mistillitsforslaget da justisminister Sylvi Listhaug til slutt gikk av, øker markant i begge fylker.

Sentios måling gir ikke flere endringer på direktemandater, men stokker om på utjevningsmandatene.

Venstre mister sine utjevningsmandater i begge trønderfylker, til Rødt i sør og Frp i nord.

Beregningene bak utjevningen er basert på nasjonale tall, og små endringer kan gi andre resultater.