Brann i bolighus på Leka – beboere i sikkerhet

NAMDALSAVISA

LEKA: Leka brannvesen rykket ut etter melding om brann i en bolig ved Strinda på Leka.

Politiet fikk melding klokka 14.12.

– Det er meldt om kraftig røykutvikling fra kjelleren. Heldigvis er alle som befant seg i huset i sikkerhet, forteller Jon Erik Seierstad ved 110- sentralen i Namsos.

Brannmannskapene er i gang med slokkinga. Det har også fått hjelp fra mannskap fra Nærøy, opplyser 110-sentralen.

Politiet har også ankommet stedet.

Brannsjef Roger Bratland på Leka opplyser at de har bistand fra Nærøy brannvesen.

Nå er de inne med røykdykkerlag, får NA opplyst.

Startet i kjelleren

Bratland sier at der ser ut som om brannen startet i kjelleren.

– Vi har ikke fått helt oversikt over hvor brannen startet. Men det ser ut som om varme har kommet inn i bjelkelaget. Altså i blindkjelleren. Men vi får ikke kontroll på det før vi har fått lufta ut og sjekket alle enheter, sier han.

Klokka 16.30 opplyser brannsjefen til NA at brannen er slokket.

– Nå går vi over alt i huset for å sjekke og lufte. Vi skal også prøve med restverdiredning og suge opp vann, sier Bratland.

– Hva kan de si om skadeomfang?

– I blindkjelleren er det stor vannskade. I resten av huset er det mye røyk- og sotskader, sier han.

– Hva skjer videre utover kvelden?

– Vi forlater ikke stedet før vi er sikker på at alt er slokket nok. Det er tungt å komme seg til noen plasser, det er så trangt. Vi må være sikker på at det ikke har spredt seg videre. Vi trenger litt tid, fastslår Bratland.

Totalt er seks fra brannvesenet på Leka i sving, med bistand fra rundt ti fra Nærøy.

Mangler røykdykkerberedskap

– Leka brannvesen holdt brannen i sjakk til vi fikk røykdykkere fra Nærøy, sier brannsjefen.

– Det er ikke røykdykkerberedskap på Leka. Vi mangler det, fortsetter han.

– Hva synes du om det?

– Det er et betimelig spørsmål. Det gjør at vi får begrensninger når det er vanskelig å komme til. Det er ei utfordring, svarer Bratland.

– Med godt samarbeid greier vi fortsatt å gjøre skadeomfang på et akseptabelt nivå. Men redning er ei utfordring, fortsetter han. som er lettet og glad over at familien i huset kom fysisk uskadet fra hendelsen.

NA får opplyst at huseier har vært til legesjekk, og at det etter forholdene skal stå bra til med ham.