Kalvetartar: Ingredienser (4 personer)

NAMDALSAVISA

400 g kalvekjøtt

1 ts flaksalt

2 ss god olivenolje

4 eggeplommer

6 ss salt

3 ss sukker

2 jordskokker

2 dl solsikkeolje

salt

4 skiver syltede rødbeter

10 blader flat persille

1 sjalottløk

Fremgangsmåte

Tartar: Tørk av kjøttet med papir. Fjern alt av sener, fett og hinner. Skjær deretter kjøttet i små, små terninger med en skarp kniv. Bland olivenolje inn i kjøttet, og smak til med salt. Når du er fornøyd med saltinga, legges kjøttet på tallerkener.

Press det ned i en ring hvis du er litt jålete, eller legg det i en liten haug hvis du ikke har en slik ring.

Gravet eggeplomme: Bland salt og sukker i en haug på en tallerken. Lag små groper i sukkersaltet med eggeskallet, slik at eggeplommene passer oppi. Legg plommene i gropene, slik at de kan holde formen over natten. Når eggeplommene ligger trygt i gropene sine, drysses salt og sukkerblanding over også, slik at det dekker. Sett tallerkenen i kjøleskap over natta. Dagen etter, når eggeplommene har blitt seige og ganske harde, skylles de forsiktig i kaldt vann noen sekunder. Legg dem så på smurt bakepapir. Sett brettet i ovn på 65 grader i 3-5 timer. Plommene skal gjennomtørkes helt, og bli enda hardere og seigere. De skal ikke ha en myk kjerne. (Når plommene er tørket, holder de seg fint ei ukes tid i en boks i kjøleskapet.) Riv eggeplommene på det fine rivjernet, og dryss dem på toppen av retten.

Jordskokker: Snitt jordskokkene i skiver på en halv millimeter. Skyll skivene i kaldt vann, og legg dem over på tørkepapir et lite minutt. Varm olje til ca. 180 grader og slipp oppi ei og ei skive. Rør rundt i oljen med en metallpinsett/skje mens skivene friteres sprø. Løft dem ut med en hullsleiv når de har fått lys brun farge. Legg skivene på papir, slik at oljen trekkes ut. Ha på litt salt. Skivene drysses oppå tartaren til slutt.

Topping: Skrell løken. Finhakke den med den skarpeste kniven du har, slik at løken ikke blir knust, men kuttet. Kutt rødbetene i små terninger. Snitt persillen så tynt du klarer.