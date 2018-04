Landskapenes land

NAMDALSAVISA

Det er vanskelig å forestille seg et land som kan by på så mangfoldige naturopplevelser som New Zealand. Hver sving på vegen gir deg en ny sjanse til å stoppe og fotografere. Et mer Instagram-vennlig land finnes nok ikke. Det måtte i så fall være Norge.

– På New Zealand kan du stå på ski om morgenen, og dykke eller surfe om ettermiddagen. Vi har vulkaner, snø, fantastiske skoger. Og havet, sier Imogen Field fra Christchurch.

Hun elsker havet, og nevner spesielt vestkysten av Sørøya. Her vokser den tette skogen helt ned til kystlinja med strender og dramatiske klipper.

Uvanlig dykking

New Zealand består av to store øyer, Nordøya og Sørøya, som er svært forskjellige. Nordøya er mer befolket, og her ligger de større byene – Auckland og hovedstaden Wellington. Landskapet er grønt og landskapet bølger. Sørøya er mer ulendt, med høye fjell og flere fjorder, og ofte lange avstander mellom tettstedene.

Til tross for Imogen Fields kjærlighet til Sørøya, bor hun på Nordøya, i den lille byen Tutukaka. I tillegg til vakre strender er det viktigste trekkplasteret The Poor Knights, som regnes som en av verdens beste steder for dykking.

Dykkeområdet har en vulkansk topografi, der det dannes bueganger og huler som skaper forutsetninger for et rikt fiskeliv. En skog av tang bidrar til et unikt undervannsmiljø.

Imogen Field jobber som dykkeguide, og konstaterer at dykking ikke er det første folk forbinder med New Zealand.

– Dette er ikke en typisk dykkedestinasjon, slik som Australia. Her har vi en annen type dykking. Det er ikke nødvendigvis varmt i vannet, men det er myriader av liv her. Uansett hvor du dykker, kommer du til å se noe som overrasker deg, sier hun.

Egen transport

Imogen Field anbefaler at man leier bil eller bobil for å utforske landet.

– Det er viktig å ha sitt eget transportmiddel her, fordi noen av de virkelig magiske stedene ligger utenfor allfarveg, sier hun.

Å kjøre bil i New Zealand er enkelt, og vegene er generelt av høy standard. Utenfor storbyområdene er trafikken liten. Fartsgrensa, maksimalt 100 kilometer i timen, blir vanligvis respektert. Å venne seg til venstrekjøring går fort. Det er imidlertid godt å være to sjåfører og kunne bytte på. Avstandene er lange, og de ofte svingete vegene gjør at reisa kan ta lengre tid enn planlagt.

– Når du reiser til New Zealand, bør du ha et realistisk forhold til hvor mye tid du har. Mange prøver å se alt, fra Auckland til Queenstown, på noen få uker. Det kan være bedre å konsentrere seg om ett eller to områder, mener newzealenderen Murray Whyte, som bor i Wellington og har reist mye i eget land.

Whyte anbefaler ei vandring i nasjonalparken ved landets høyeste fjell, Mount Cook. Han foreslår også et besøk ved fjorden Milford Sound.

– Motorvegen fra Queenstown er en opplevelse i seg selv, med isbreer, vakre innsjøer, snødekte fjelltopper og gamle skoger, sier han.

Nina Koch, Murray Whytes kone, anbefaler en flerdagerstur med kajakk i Doubtful Sound, som ligger i Fjordland langt sør på Sørøya.

– Der er det utrolig vakkert, uansett vær. Hvis det regner, skapes det hundrevis av fosser langs fjellveggene, sier hun.

Hopp over byene

En tur til New Zealand er ikke komplett uten minst en fottur. På flerdagersturer kan man overnatte i hytter eller telt. Populære turområder Routeburn ved Milford Sound eller Queen Charlotte på nordre Sørøya. En tur på noen få timer kan også være fint, for eksempel langs Waikato River til turkisblå Huka Falls ved Taupo på Nordøya. En knapp times vandring i ulmende månelandskap i vulkansk aktive Craters of the Moon er også en opplevelse.

Sonal Soralya, som er oppvokst i India og bosatt i USA, reiser med sin ektemann og treårige datter gjennom landet.

– Det som overrasket meg mest, er at det finnes regnskog rett ved breene, og gylne, uberørte strender rett ved frodig skog – som i Abel Tasman. Og det mest fantastiske er hvor rent det er her. At er velorganisert, og det er veldig enkelt å komme seg rundt som turist, sier hun.

I et land så fullpakket av severdigheter kan det være vanskelig å vite hva du skal velge som turist.

– Hvis du kommer fra Europa, er byer ikke unike. I stedet bør du prøve å se de landskapene og områdene som virkelig er uberørte, råder Murray Whyte.