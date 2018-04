NAMDALSAVISA

Denne retten er full av proteiner og herlige smaker. Jeg har funnet noen delikate følgesvenner til denne råtassen.

Klassikeren

Champagne og kalv er en fantastisk kombinasjon man bare må oppleve. Jeg har funnet ei flaske fra en liten familie som har drevet med champagneproduksjon i hele åtte generasjoner nå. Launois ble etablert i 1872 i byen Le Mesnil-sur-Oger. Huset ligger i et området som er kjent for fantastisk kvalitet på sine chardonnaydruer og vinmarka er klassifisert som «Grand Cru», eller som Sèverine Lanunois klassifiserer dem, la crème de la crème. Sèverine og kona er svært opptatt av kvaliteten i hver enkelt prosess i produksjonen. De bruker mye tid på de små detaljene. Men det er det som gjør Champagne til det unike og herlige produktet det er.

Jeg har valgt Launois Grand Cru Blanc de Blancs Brut 2010. Dette er en kremet fint utviklet champagne med en herlig friskhet. Den er strågul på farge og lages på 100 % chardonnay. Du kjenner dufta av epler, sitrus, litt sopp og litt brøddeig. På smak kjenner du epler, litt kjeks og noe mineraler. Den har lang og fin ettersmak. Dette vil bli en herlig kombinasjon med kalven. Den vil renske opp og tilføre retten en herlig syre. Den vil også frambringe flere smaker i retten. Dette vil bli en fantastisk kombinasjon du ikke vil angre på. Varenr: 4196801, pris: 339,90 (finnes på mange vinmonopol).

For den vågale

Langs elva Rhône og i dalen med samme navn finner vi mange svært anerkjente vinhus. I det lille området Gigondas slo Gabriel Meffre og kona seg ned i 1936. Her etablerte de en liten vingård på ti hekter og ble raskt kjent for å lage kvalitetsvin. I dag driver de langt større og har produksjon i alle de mest kjente appelasjonene i Rhônedalen som Crozes-Hermitage, Gigondas og Châteauneuf-du-Pape. Meffre har blitt en stor og anerkjent produsent på de 80 årene de har holdt på og er nå representert med et bredt produktutvalg i over 50 land.

Jeg har valgt Meffre Côtes du Rhône Prestige Saint-Vincent 2016 til kalvetartaren. Dette er en ung og fruktig vin med fin friskhet. Den er dyp blårød på farge og dufter av mørke bær, krydder, litt lær og noe urter. Den har et noe urteaktig smaksbildet og lang og fast ettersmak. Vinen vil åpne seg betraktelig sammen med proteiner fra kjøtt og egg. Salt og jordskokk chips vil også gjøre vinen noe søtere. Dette vil være et spennende valg til kalvetartaren. Men den vil også fungere godt til både okse og viltkjøtt tilberedt på samme måte. Varenr: 4143301, pris: 139,90 (finnes på de fleste vinmonopol).

For ølelskeren

I 1995 ble et lite bryggeri etablert i den gamle middelalderbyen i Visby på Gotland. Sveriges ølfamilie nr 1, Spendrup med Jens i spissen, ønsket å bygge et nytt bryggeri. Det skulle bygges i Visby og være ferdig på under ett år. Johan Spenderup jobbet på denne tida i Norge, men fikk beskjed fra sin far om å ta fatt på denne nesten umulige oppgaven. Johan tok tak og til midtsommers året etterpå laget de sitt første øl, Visby klosterøl. Siden har dette mikrobryggeriet hatt stor suksess og føyd seg inn i rekka av Spendrups mange suksesshistorier innen ølbrygging.

Til kalvetartar har jeg valgt Gotlands Bryggeri Sitting Bulldog IPA. En klassisk IPA på 6,4 %. Den er rødaktig på farge og dufter av tørket frukt, ristet malt og litt stikkelsbær. Den har en tydelig bitterhet og lang ettersmak. Det vil oppleves som litt mindre bittert sammen med saltet i retten. Ølet vil bli et leskende og friskt innslag og harmonere godt til kalvetartarem. Varenr: 2050302, pris: 44,90 (finnes på noen få vinmonopol).