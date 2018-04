GL-Bygg omorganiserer

NAMDALSAVISA

OVERHALLA: Per Kristian Skaret har vært daglig leder i over ti år og ønsket avløsning og når han nå nærmer seg 62 år. Han føler det er riktig tidspunkt for å slippe til nye krefter.

Han går over i ny stilling som prosjektleder med det operasjonelle ansvaret for entreprenørvirksomheten, melder GL-Bygg as.

Skaret understreker selv at det ikke ligger noen dramatikk i dette og han ser fram til å få bruke hele sin arbeidsinnsats på det operasjonelle.

– Det er ikke noe problem å overlate roret til Arne Magne Galguften. Han har full oversikt og detaljkunnskap om bedriften gjennom mange år, forteller Per Kristian Skaret.

GL-Bygg opplyser at de er svært fornøyd med jobben Skaret har utført i årene som daglig leder av firmaet og glade for at han fortsetter som prosjektleder.