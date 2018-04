Ros til Montessoriskolen

NAMDALSAVISA

Hei! Ønsker å gi skolen på Øysletta en honnør i forbindelse med et flott tiltak for barn i andre land som ikke har samme muligheter som vi i dette landet.

Fredag 23. mars ble det holdt åpen skole med basar og kaffesalg for å samle inn penger til barn i Guatemala, slik at de kan gå på skole så de slipper å jobbe i åkeren for at familien skal ha noe å leve av.

Det som jeg ønsker å berømme og skryte av er tiltaket og ikke minst barna/lærere på skolen. Fantastisk høflige og trivelige. Dette er det blitt mye mindre av i dagens samfunn.

Det hele startet med en varm velkomst av noen elever som viste oss skolen og det de jobber med etter dette ble det holdt en liten konsert med sang og spill. Til slutt var det basar med kaffesalg og avslutning med trekking av premier.

Det som skal sies er at undertegnede er av den gamle skole og har vært noe lunken i forhold til Montessoriskole.

I den forbindelse vil jeg si at den holdningen nok har blitt noe endret. For maken til flotte og fine elever med lærere, ble jeg noe satt ut av.

I dagens samfunn kan en se at vi har blitt forandret i forhold til hverandre, både på godt og vondt, men det som møtte meg på Øysletta, gjorde meg oppriktig glad med en stor klump i halsen.

Så til alle på Øysletta Montessoriskole, stå på! Dere gjør en flott jobb – håper at det fortsetter slik det har startet.

Hilsen fra en som har hatt en tvil, men snudd!