Hundseth slo til i NM

NAMDALSAVISA

ALTA: Etter et veldisponert løp ble Kolvereid-løperen nummer 19, på det som ble en stor dag for det nordtrønderske kretslaget i langrenn.

For Namsos-bosatte Espen Sundsvik gikk sitt beste renn noen gang og ble nummer 15 – på plassen foran kretslagskollega Thomas Albertsen Dahlen.

Hundseth sto over fredagens 10 km i klassisk stil for å være best mulig rustet foran lørdagens 50 km som gikk i fri teknikk.

Han viste fra første skøytetak at han ønsket å være med ”på leiken”, da han passerte som 26. mann på åpningspunktet etter 1,7 km.

Etter 30 km var han nummer 30, og gikk seg oppover på resultatlista på slutten av den meget tøffe femmila i Alta.

Til slutt ble han altså nummer 19, 6,23,5 minutter bak seirende Sjur Røthe.

Thomas Hjalmar Westgård og Ole Jørgen Bruvoll hadde begge en tung dag i løypa og endte på henholdsvis 75. og 85. plass.

Sindre Finne fikk sin ilddåp på distansen og ble nummer 109. Slett ikke ille av en første års senior.

På damenes 30 km tidligere på lørdagen stilte ingen namdalinger til start.

Marit Bjørgen avsluttet sin langrennskarriere som toppidrettsutøver med å ta sølvmedaljen, bak seirende Ragnhild Haga.

50 km menn: 1) Sjur Røthe 2.06,23,1, 2) Hans Chr. Holund 10,2 sekunder bak, 3) Espen U. Frorud, 1,30 minutter bak, 4) Simen H. Krüger 1.44,9, 5) Magne Haga 2.15,0, 6) Simen A. Sveen 2.28,6, 15) Espen Sundsvik 5.57,7, 16) Thomas A. Dahlen 6.13,7, 19) Johan Hundseth, 6.23,5, 75) Thomas Hjalmar Westgaard 16.37,7, 85) Ole Jørgen Bruvoll 18.47,9, 109) Sindre Finne 24.23,1.