Ikke skift dekk før været er sikkert

NAMDALSAVISA

NAMSOS: Regelverket i Norge, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark, sier at første mandag etter 2. påskedag skal piggdekkene være byttet ut.

Det er derimot ikke en absolutt dato om føret ikke tillater det. For Nord-Norge er det datoen 1. mai som gjelder.

Føret aller viktigst

– Du bør vente med å skifte til sommerdekk inntil du er helt sikker på at de gir riktig veggrep. Det er fremdeles fare for kuldegrader, ikke minst om natta, og en veibane med is på morgenen er livsfarlig dersom du kommer kjørende på sommerdekk, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Politiet er også klar på at det viktigste er at dekkene samsvarerer med føret.

– Det viktigste er at bilen er riktig skodd, og noen steder er det uforsvarlig å kjøre uten vinterdekk. Men er årsaken at man skal på fjellet om to uker, kan det bli et problem, sier oprerasjonsleder, i Trøndelag politidistrikt, Viola Elvrum.

– Det er gjengs at vi utviser skjønn i overgangsperioden, fortsetter hun.

I dagene og ukene framover kan det være lurt å sjekke hvordan været blir der du skal ferdes med bilen.

– Skulle det bli så varmt i været med bare veier bør selvsagt mange vurdere å legge om til sommerdekk. Man bør i hvert fall følge med på værmeldinger og se situasjonen an. Men det pleier være store variasjoner, ikke minst mellom lavlandet og oppe i fjellet, så man må fremdeles sko seg etter forholdene, sier Brandeggen.

Han anbefaler også de som kjører piggfrie vinterdekk å ikke vente for lenge med å skifte til sommerdekk når forholdene tillater det.



– Dette fordi piggfrie vinterdekk har dårligere grep på våt asfalt enn rene sommerdekk. Dette blir selvsagt mer merkbart jo varmere det er i været. Om sommeren har gjerne piggfrie vinterdekk en tendens å bli veldig myke og gi økt risiko for vannplaning og ulykker, sier han.

Sjekk dekkene

Brandeggen oppfordrer også til å være nøye når man skifter dekk. Hvert år skjer det flere ulykker på grunn av dekkskift.

– Mange glemmer å etterskru hjulboltene etter å ha kjørt noen kilometer, eller de har montert hjulene feil. Det kan få katastrofale følger. Hjulene kan falle av i fart, sier Brandeggen

Selve dekkene man skifter til er det også viktig å sjekke nøye. Mønsterdybden skal være minst 1,6 millimeter, i følge vegtrafikkloven. Feil lufttrykk kan også skape problemer.

– Feil lufttrykk utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Det skaper ubalanse i bilen og kan gi dårligere styreevne og økt bremselengde. Dette er særlig farlig på glatt asfalt og vinterføre, sier Brandeggen.